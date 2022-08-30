5 выдающихся спортсменов получили дипломы и денежные призы от столичной примарии

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Генеральный примар Ион Чебан наградил 5 столичных спортсменов и их тренеров за выдающиеся результаты на международных соревнованиях.

Как написал градоначальник на своей странице в соцсети, речь идёт о следующих спортсменах и их наставниках:

Александру Борш – первое место на Чемпионате Европы по вольной борьбе U-17, который проходил с 13 по 19 июня в Бухаресте, и третье место на Чемпионате мира по вольной борьбе (U-17), который проходил с 25 по 31 июля в Риме;

Илие Киртоакэ – заслуженный тренер Республики Молдова;

Лина Ница – третье место на Чемпионате Европы по женской борьбе (U-17), который проходил с 13 по 19 июня в Бухаресте;

Валериан Сырбу – тренер;

Сергей Тарновский – первое место на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил с 3 по 7 августа в городе Галифакс, Канада, каноэ – спринт, 5000 м, 2 место на Чемпионате Европы в Мюнхене, дистанция 500 м и 1 место в гонке на 350 м на Суперкубке мира по гребле на байдарках и каноэ в Оклахоме, где собрались лучшие каноисты мира;

Николае Журавски – тренер;

Чуботару Даниэль–Кэлин – третье место на Чемпионате Европы по тяжёлой атлетике U-15 и U-17 в весовой категории 89 кг, проходившем с 10 по 18 августа в городе Рашин, Польша;

Максим Кожокару – тренер;

Чернополк Анастасия – второе место на Чемпионате Европы по тяжёлой атлетике U-15 и U-17, в весовой категории 81 кг, U-15, проходившем с 10 по 18 августа в городе Рашин, Польша;

Серджиу Крецу – заслуженный тренер Республики Молдова.

Спортсмены получили дипломы и денежные призы в размере 6000 леев каждый, а тренеры – дипломы и денежные призы в размере 4000 леев каждый.

– Мы гордимся успехами спортсменов. Их пример должен вдохновлять других молодых людей, – заявил Чебан.

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