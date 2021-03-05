5 возгораний сухой растительности потушено пожарными за сутки (ВИДЕО)

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По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 24 часа в Молдове произошло 5 крупных возгораний сухой растительности.

Так, пожар уничтожил 7 га растительности в селе Костешты Яловенского района. 2 га горящей травы потушили в Фалештах, а в Лозова Страшенского района пострадал участок земли площадью 20 га.

По данным ГИЧС, с начала марта произошло 13 возгораний растительности в районах Кагул, Хынчешты, Бессарабка, Фалешты, Каушаны, Страшены, а также в Кишинёве.

В связи с этим граждан призывают не сжигать бытовые отходы и траву, так как в условиях низкой влажности и ветра небольшие очаги могут обернуться крупными пожарами.

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