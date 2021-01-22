5 участков национальных дорог и мост были сданы в эксплуатацию в прошлом году

0

Общая стоимость работ составила более 204 млн леев. Деньги выделил Дорожный фонд, сообщает moldpres.md.

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, в конце июля прошлого года приёмная комиссия утвердила окончание работ и ввод в эксплуатацию участков национальных дорог G91 и G92 общей стоимостью 66 млн леев.

Участок протяжённостью более 8 км в пределах национальной дороги G91 пересекает населённые пункты Грозешть, Збероая и Бэлэурешть в районе Ниспорены. Второй участок длиной 3,2 км расположен вблизи населённого пункта Мэринич того же района и является частью национальной дороги G92, – уточнили в ведомстве.

В середине октября был сдан в эксплуатацию участок национальной дороги М1 протяжённостью 10 км. Сектор стоимостью более 52 миллионов леев расположен вблизи населённых пунктов Кондрица и Суручень в районе Яловены. В конце года был сдан в эксплуатацию мост через реку Реут, часть национальной трассы G52, которая соединяет сёла Продэнешть, Штефэнешть, Чутулешть и Кашунка района Флорешты, пишет источник.

Также в 2020 году были сданы в эксплуатацию два участка национальной дороги G109 общей протяжённостью более 4,1 км. Первый сегмент пересекает пригороды Спея, Телица-Ноуэ и Бульбоака в Новоаненском районе. Его ремонт стоил более 36 миллионов леев. Второй участок проходит через коммуну Спея того же района. Его длина составляет 2,2 км, а стоимость ремонтных работ превышает 33 миллиона леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.