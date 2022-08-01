5 тысяч леев за газовую “автономку” в квартире в месяц и 4 тысячи – за центральное отопление: эксперт посчитал, сколько зимой будут платить за “коммуналку” жители Молдовы

5 тысяч леев за газовую “автономку” в квартире в месяц и 4 тысячи – за центральное отопление: эксперт посчитал, сколько зимой будут платить за “коммуналку” жители Молдовы

В нынешней ситуации, когда цена на газ на международном рынке постоянно растёт, гражданам придется платить огромные суммы за тепло. 

Так, экономический эксперт Вячеслав Ионицэ подсчитал, что, если в 2019-2020 годах газовое отопление составляло в среднем ежемесячно 750 леев, централизованное – 1400 леев, а дровами и углём – 230 леев, то пессимистичный сценарий на 2022-2023 годы будет выглядеть следующим образом: отопление газом – в среднем 4800 леев, централизованное отопление – 3700 леев, а дровами и углём – 1160 леев.

При этом эксперт отмечает, что большинство семей в Молдове, около 680 тысяч, отапливаются зимой дровами или углём. Еще 285 тысяч – природным газом и около 165 тысяч – центральным отоплением, сообщает kp.md со ссылкой на realitatea.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md