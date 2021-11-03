5 ноября в Молдове – день траура

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Президент РМ Майя Санду подписала указ об объявлении 5 ноября днём траура с связи с похоронами молдавской художницы, заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР Валентины Русу-Чобану.

Согласно декрету, в пятницу флаг РМ во всех населённых пунктах страны будет приспущен, а в 12.00 будет минута молчания. Траурная церемония будет транслироваться в прямом эфире телекомпанией “Teleradio-Moldova”.

Местным властям, предприятиям и организациям рекомендовано отказаться в этот день от массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио и ТВ – учитывать специфику этого дня при публикации материалов и составлении сетки вещания.

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