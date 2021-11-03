5 ноября в Молдове – день траура

5 ноября в Молдове – день траура

Президент РМ Майя Санду подписала указ об объявлении 5 ноября днём траура с связи с похоронами молдавской художницы, заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР Валентины Русу-Чобану. 

Согласно декрету, в пятницу флаг РМ во всех населённых пунктах страны будет приспущен, а в 12.00 будет минута молчания. Траурная церемония будет транслироваться в прямом эфире телекомпанией “Teleradio-Moldova”.

Местным властям, предприятиям и организациям рекомендовано отказаться в этот день от массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио и ТВ – учитывать специфику этого дня при публикации материалов и составлении сетки вещания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Лично я не видел такого вклада художника в жизнь народа, чтобы потом народ на смерть
    художника так стоически реагировал. Может белым мышам – жертвам науки начнём минуты
    молчания отдавать, они то как раз весомый вклад внесли в развитие медицины для человека.
    Не для мышей… для человека!
    Если честно, то достали уже такие “человеко-любы”.

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md