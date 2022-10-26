5-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП

5-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП

Авария случилась накануне на въезде в село Семень Унгенского района.

По информации полиции, несовершеннолетняя шла с матерью по обочине дороги. Проезжавший мимо 44-летний водитель Volvo не справился с управлением, выехал с проезжей части и ударил ребёнка зеркалом. Девочку доставили ​​в больницу и определили в реанимационное отделение, пишет realitatea.md.

Автоинспекторам предстоит разобраться во всех деталях произошедшего.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md