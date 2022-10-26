5-летняя девочка попала в реанимацию после ДТП

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Авария случилась накануне на въезде в село Семень Унгенского района.

По информации полиции, несовершеннолетняя шла с матерью по обочине дороги. Проезжавший мимо 44-летний водитель Volvo не справился с управлением, выехал с проезжей части и ударил ребёнка зеркалом. Девочку доставили ​​в больницу и определили в реанимационное отделение, пишет realitatea.md.

Автоинспекторам предстоит разобраться во всех деталях произошедшего.

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