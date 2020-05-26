5-летний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

5-летний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

Инцидент произошел в Рыбнице. Мальчик был госпитализирован с ожогами грудной клетки I и II степеней.

Как выяснилось, 33-летняя мать ребёнка поставила чайник на плиту и отлучилась на несколько минут в магазин за продуктами. За старших оставила 10-летнюю дочь и 12-летнего сына.

Когда женщина вернулась, пишет mvdpmr.org, с порога услышала крики. Как оказалось, 5-летний малыш хотел приготовить чай и пролил на себя кипяток.

Мама незамедлительно оказала сыну первую помощь и вызвала “скорую”. В настоящее время ребёнок находится под наблюдением врачей.

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