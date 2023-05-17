5 лет, как Молдова стала наблюдателем при ЕАЭС. Додон: Этот путь был правильным и взаимовыгодным

14 мая 2018 года Республика Молдова стала первой страной, получившей статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Это произошло по инициативе тогдашнего президента Игоря Додона. Для Молдовы, отмечает он, открылись более широкие возможности сотрудничества со странами ЕАЭС.

Ниже публикуем текст комментария экс-главы государства от первого лица:

Приобретение такого статуса, прежде всего, усиливает доверие и интерес сторон друг к другу, улучшает информированность официальных органов и бизнеса об условиях ведения торговли, инвестирования, об экономическом потенциале стран, о возможностях и выгодах взаимодействия в разных сферах экономики. А это необходимые условия для практического развития экономического сотрудничества, налаживания новых бизнес-контактов, реализации новых проектов.

Не стоило ожидать, что установленные в 2017 и в 2018 году форматы сотрудничества с ЕАЭС (в рамках Меморандума о сотрудничестве между Молдовой и Евразийской экономической комиссией и в качестве страны-наблюдателя при ЕАЭС) за год-два дадут результаты в виде резкого увеличения взаимной торговли или вложения инвестиций, тем более, что в 2020 году экономики многих стран пострадали из-за пандемии. (справка: с 2016 г. по 2019 г. молдавский экспорт в страны ЕАЭС не увеличился и не уменьшился, оставшись на уровне 2016 г. – 350 млн.долл.; импорт в Молдову из стран ЕАЭС вырос на 30% – с 640 млн.долл. в 2016 г. до 840 млн. долл. в 2019 г.; в итоге товарооборот за 2017-2019 гг. увеличился на 19%).

В ноябре 2019 г. РМ подала заявку на вступление в Евразийский банк развития. Это был очередной шаг в направлении углубления взаимодействия со странами ЕАЭС, который мог позволить Молдове развернуть инвестиционное сотрудничество, получить финансирование для реализации важных национальных проектов, стать участницей совместных инвестиционных проектов стран ЕАЭС, финансируемых из ресурсов Евразийского банка развития.

Предварительные консультации с руководством Банка показали, что приоритетными направлениями деятельности ЕАБР в РМ могли стать финансирование проектов в агропромышленном комплексе, проектов развития дорожной инфраструктуры национального и местного значения, проектов в энергетике и др.

Евразийский банк развития также мог участвовать в софинансировании ряда проектов, реализуемых в Молдове Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Все указанные направления возможного финансирования проектов Евразийским банком развития являлись и остаются особо значимыми для устойчивого развития экономики Молдовы, для развития экономических отношений не только со странами Евразийского экономического союза, но и со многими другими странами за пределами ЕАЭС.

В 2017-2020 гг. путь к расширению сотрудничества между РМ и странами ЕАЭС был открыт. Он был правильным и взаимовыгодным. Это подтверждается последующими примерами приобретения в 2020 году статуса наблюдателей при ЕАЭС такими странами как Республикой Куба и Узбекистаном. В последнее время происходят тектонические сдвиги в мировой экономике и международной политике. Очень быстро набирают силу восточные центры притяжения в виде БРИКС, ШОС, ЕАЭС, прирастающие новыми странами-партнерами. (справка: 6 стран подали заявки на вступление в БРИКС, более 10 стран подали заявки на участие в работе ШОС в том или ином статусе, ЕАЭС ведет переговоры с рядом стран о создании зоны свободной торговли).

Однако с приходом в РМ новой власти все усилия по развитию сотрудничества РМ с ЕАЭС, по участию страны в процессах евразийской интеграции в качестве наблюдателя при ЕАЭС, в качестве члена Евразийского банка развития, а также в качестве стороны сотрудничества с Евразийской экономической комиссией были обнулены. Этот путь для Молдовы закрыт. Сейчас закрыт.