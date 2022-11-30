5 леев 91 бан за киловатт в час – в Молдове утверждён новый тариф на электроэнергию

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НАРЭ утвердило сегодня новый тариф на электроэнергию. Отныне один киловатт в час будет стоить 5 леев 91 бан. Данная цена действительна для клиентов Premier Energy.

В то же время потребители на севере страны будут платить за электроэнергию по тарифу 5 леев 60 банов.

Напомним, что правительство компенсирует рост тарифа только тем, кто войдёт в очень высокую и высокую категории энергетической уязвимости. Остальные будут оплачивать полную сумму.

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