5 человек скончались в ДТП на дорогах страны с 7 по 10 января

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Данные представил Национальный инспекторат общественной безопасности. Так, за 4 дня патрульные остановили на дорогах страны более 2800 превысивших скорость водителей. 46 автовладельцев сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Нарушили правила регистрации или техосмотра более 240 человек. 183 не учли предписания дорожных знаков.

За отчётный период произошло 20 ДТП, в результате которых пострадал 21 человек. 5 погибли.

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