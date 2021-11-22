5 человек погибли в ДТП на прошлой неделе

На прошлой неделе произошло 23 ДТП с участием пешеходов. 5 скончались, 19 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности.

Около 500 человек переходили дорогу в неположенных местах. В то же время 460 водителей не пропустили пешеходов, как того требуют ПДД.

В связи с этим сотрудники НИОБ призывают автовладельцев быть максимально бдительными, сбавлять скорость вблизи пешеходных переходов, не садиться за руль уставшими или сонными, не разговаривать за рулём по телефону. Пешеходов просят переходить улицу только в отведённых для этого местах и носить светлую одежду или со светоотражающими элементами, чтобы быть видимыми в темноте.