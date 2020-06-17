5 авто стали участниками цепного ДТП в Тирасполе

0

Сразу 5 автомобилей были повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 июня в центре Тирасполя.

Спровоцировал аварию водитель, проигнорировавший красный сигнал светофора, пишет unimedia.info со ссылкой на местную прессу. Мужчина за рулём Mercedes сначала врезался в грузовик, затем в легковое авто Mazda, а после его отбросило на два припаркованных на обочине автомобиля.

Никому из участников ДТП не понадобилась медицинская помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.