48 школ и 54 детсада по всей стране приостановили деятельность из-за непогоды

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Об этом сообщает Министерство образования, культуры и исследований.

Так, 48 школ в Новых Аненах, Басарабяске, Кагуле, Кантемире, Калараше, Каушанах, Чимишлии, Яловенах, Леова, Ниспоренах, Оргееве, Резине, Штефан-Водэ, Тараклии и Гагаузии не смогли осуществлять деятельность с физическим присутствием учащихся. 41 из них работает дистанционно, а остальные 7 не функционируют по причине отсутствия электроэнергии.

В этих же районах сегодня приостановили деятельность 54 детских сада: 35 работают дистанционно, 19 не работают по причине отсутствия электроэнергии, ещё в двух сокращён график работы.

Из-за неблагоприятных погодных условий были отменены 52 школьных маршрута. Как следствие, 2887 учащихся не добрались сегодня на занятия.

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