454 тысячи леев на премии: правительство отблагодарит судей КС за деятельность в 2021 году

0

Правительство выделит почти полмиллиона леев на ежегодные премии судьям КС. Соответствующий проект решения включён в повестку заседания правительства от 16 марта.

Для этой цели Минфин выделит из государственного бюджета 454 тыс. леев. Средства будут выплачены за результаты деятельности в 2021 году”, сообщает actualitati.md.

Напомним, что с 1 января зарплаты судей Конституционного суда выросли на 34% – до 60 тыс. леев в месяц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.