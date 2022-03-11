454 тысячи леев на премии: правительство отблагодарит судей КС за деятельность в 2021 году

454 тысячи леев на премии: правительство отблагодарит судей КС за деятельность в 2021 году

Правительство выделит почти полмиллиона леев на ежегодные премии судьям КС. Соответствующий проект решения включён в повестку заседания правительства от 16 марта. 

Для этой цели Минфин выделит из государственного бюджета 454 тыс. леев. Средства будут выплачены за результаты деятельности в 2021 году”, сообщает actualitati.md.

Напомним, что с 1 января зарплаты судей Конституционного суда выросли на 34% – до 60 тыс. леев в месяц.

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