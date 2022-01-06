450 сотрудников ГИЧС будут следить за порядком в рождественскую ночь

450 сотрудников ГИЧС будут следить за порядком в рождественскую ночь

Спасатели и пожарные будут готовы прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях.

Граждан предупреждают о необходимости осторожного обращения с огнём и соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при использовании печей и газовых установок.

В преддверии праздника сотрудники ГИЧС проверяют церкви и храмы по стране и инструктируют сотрудников, ответственных за пожарную безопасность.

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