450 сотрудников ГИЧС будут следить за порядком в рождественскую ночь

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Спасатели и пожарные будут готовы прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях.

Граждан предупреждают о необходимости осторожного обращения с огнём и соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при использовании печей и газовых установок.

В преддверии праздника сотрудники ГИЧС проверяют церкви и храмы по стране и инструктируют сотрудников, ответственных за пожарную безопасность.

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