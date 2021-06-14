45 нетрезвых водителей попались инспекторам на выходных

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За минувшие выходные сотрудники НИОБ зарегистрировали свыше 2 100 нарушений ПДД.

Более половины нарушений касались превышения скоростного режима. 34 водителя управляли автомобилями в состоянии сильного алкогольного опьянения, 6 – в состоянии подпития, ещё 5 отказались от тестирования на алкоголь.

За указанный период было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых 11 граждан получили травмы.

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