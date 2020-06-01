44 ДТП зарегистрировали в столице на выходных (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва зарегистрировали 44 дорожно-транспортных происшествия за минувшие выходные. В 40 авариях пострадавших нет, а в остальных случаях 4 человека получили травмы.

В двух случаях водители находились за рулём в состоянии опьянения. Всем нарушившим гражданам были выписаны штрафы в размере от 900 до 1 500 леев с применением штрафных пунктов.

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