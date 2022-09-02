43 млн леев выделила примария Кишинёва на ремонт подъездных путей в пригороды

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, речь идёт о 30 подъездных дорогах в коммуны, сёла и города муниципия Кишинёв, по которым курсирует общественный транспорт.
Работы будут проводиться на основании контракта на ремонт и содержание дорог в пригородах муниципия, который был заключён по результатам публичного конкурса, инициированного Управлением общественного транспорта и путей сообщения. Стоимость контракта составляет около 43 млн леев, а срок исполнения – 12 месяцев, – рассказал Чебан.
Согласно проекту, будут отремонтированы следующие дороги:
L415 Рошканы – остановка Гидигич
L435 Кишинёв – Колоница – Mаксимовка
L447 Вадул-луй-Водэ – Вэдулень
L 448 Подъездная дорога к городу Вадул-луй-Водэ
L 449 Гояны – Фаурешты
L450 Подъездная дорога к мун. Кишинёв
L 451 Подъездная дорога к Ставченам
L 452 Подъездная дорога к Трушенам
L 452.1 Подъездная дорога к Фрумушика
L 453 Бачой – Международный аэропорт Кишинёва
L 454 Сынжера – Флорены
L 455 Кишинёв – Будешты
L 455.1 Тогатино – Колоница
L 455.2 Келтуиторь – Tогатино L 456 Гратиешты – Гульбоака L 457 Подъездная дорога к Чореску
L 458 Подъездная дорога к Крикова (R 4)
L 459 Подъездная дорога к Крикова ( R 6)
L 460 Подъездная дорога к Тогатино
L 461 Кондрица – G70
L 462 Подъездная дорога к Гидигич
L 463 Подъездная дорога к Трушенам
L 464 Подъездная дорога к Новым Гоянам
L 465 M 5 – Бунец
L 466 M 5 – Крузешты – Чероборта L 467 Кишинёв – Бубуечь – Бык L 468 R2 – Сынжера – Добружа
L 469 Кишинёв – Кодру – Пьятра Алба
L 470 M3 – R2
Подъездная дорога Кишинёв – Хумулешты.
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