43 млн леев выделила примария Кишинёва на ремонт подъездных путей в пригороды

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, речь идёт о 30 подъездных дорогах в коммуны, сёла и города муниципия Кишинёв, по которым курсирует общественный транспорт.

Работы будут проводиться на основании контракта на ремонт и содержание дорог в пригородах муниципия, который был заключён по результатам публичного конкурса, инициированного Управлением общественного транспорта и путей сообщения. Стоимость контракта составляет около 43 млн леев, а срок исполнения – 12 месяцев, – рассказал Чебан.

Согласно проекту, будут отремонтированы следующие дороги:

L415 Рошканы – остановка Гидигич

L435 Кишинёв – Колоница – Mаксимовка

L447 Вадул-луй-Водэ – Вэдулень

L 448 Подъездная дорога к городу Вадул-луй-Водэ

L 449 Гояны – Фаурешты

L450 Подъездная дорога к мун. Кишинёв

L 451 Подъездная дорога к Ставченам

L 452 Подъездная дорога к Трушенам

L 452.1 Подъездная дорога к Фрумушика

L 453 Бачой – Международный аэропорт Кишинёва

L 454 Сынжера – Флорены

L 455 Кишинёв – Будешты

L 455.1 Тогатино – Колоница

L 455.2 Келтуиторь – Tогатино L 456 Гратиешты – Гульбоака L 457 Подъездная дорога к Чореску

L 458 Подъездная дорога к Крикова (R 4)

L 459 Подъездная дорога к Крикова ( R 6)

L 460 Подъездная дорога к Тогатино

L 461 Кондрица – G70

L 462 Подъездная дорога к Гидигич

L 463 Подъездная дорога к Трушенам

L 464 Подъездная дорога к Новым Гоянам

L 465 M 5 – Бунец

L 466 M 5 – Крузешты – Чероборта L 467 Кишинёв – Бубуечь – Бык L 468 R2 – Сынжера – Добружа

L 469 Кишинёв – Кодру – Пьятра Алба

L 470 M3 – R2

Подъездная дорога Кишинёв – Хумулешты.

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