41 млрд леев накоплено в национальном бюджете с начала года

0

С января по июль текущего года в национальном публичном бюджете было накоплено 41,0 млрд леев, что на 6,9 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы составили 44,6 млрд леев, что по сравнению с тем же периодом 2020 года больше на 6,2 млрд леев. Исполнение национального публичного бюджета завершилось дефицитом в размере 3,6 млрд леев, а остатки средств на счетах составных бюджетов составили 9,3 млрд леев, пишет moldpres.md со ссылкой на Министерство финансов.

В то же время доходы государственного бюджета за отчётный период составили 25,2 млрд леев, что на 4,7 млрд леев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы, администрируемые Государственной налоговой службой, составили 11 млрд леев, что на 1,6 млрд больше, чем за соответствующий период 2020 года, а доходы Таможенной службы составили 14,9 млрд леев (+3 млрд леев).

Расходы государственного бюджета составили 30,3 млрд леев (+4,3 млрд леев). Исполнение государственного бюджета закончилось дефицитом в размере 5,1 млрд леев, а остатки средств на счетах государственного бюджета составили 5,5 млрд леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.