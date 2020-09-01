404 детских сада возобновили сегодня работу

404 детских сада возобновили сегодня работу

1 сентября свою деятельность возобновили только 404 из более чем 1 398 дошкольных учреждений страны. Об этом на брифинге сообщил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

По его словам, пишет moldpres.md, остальные детские сады будут открываться постепенно. Также глава Минобразования уточнил, что с 1 сентября не возобновили работу 19 школ, где раньше действовал режим онлайн-обучения. Игорь Шаров добавил, что из 1 252 учреждений 800 выбрали модель с присутствием учеников на уроках, а остальные отдали предпочтение комбинированному обучению.

Министр еще раз напомнил о необходимости строго соблюдать решения Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

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