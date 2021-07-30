400 продуктовых наборов получили малообеспеченные жители муниципия

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Красный Крест Молдовы при финансовой поддержке Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предоставил 400 продуктовых наборов бенефициарам муниципальных управлений.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, 300 пакетов получили бенефициары Главного управления социальной помощи и здравоохранения, а 100 пакетов – малообеспеченные семьи, бенефициары Главного управления по защите прав ребёнка. В каждом пакете содержатся мясные консервы, рис, горох, гречка, сахар, мука, подсолнечное масло и макаронные изделия.

Благодарю Красный Крест Молдовы, который поддерживал нас в различных ситуациях, в том числе в период пандемии COVID-19. Отмечу, что ежемесячно 1200 социально незащищённых граждан в муниципии Кишинёв, пользующихся услугами бесплатного питания, получают продуктовые наборы. Главное управление социальной помощи и здравоохранения предоставляет продуктовые пакеты вместо обедов в связи пандемией COVID-19, – отметил Чебан.

Продуктовые наборы получают пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями, неполные или многодетные семьи, а также граждане без дохода. Пакеты распространяют территориальные отделения Управления здравоохранения.

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