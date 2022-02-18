40 волонтёрам Кишинёвского молодёжного центра бесплатно выдали абонементы на транспорт

0

В связи с тем, что ребята из Кишинёвского муниципального молодёжного центра вовлечены в волонтёрскую деятельность, им ежемесячно будут выдаваться абонементы на бесплатный проезд в троллейбусе или автобусе.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Это новый способ стимулировать и мотивировать молодых людей к активному участию в волонтёрской деятельности, и примария совместно с молодёжным центром продолжает вовлекать как можно больше волонтёров в различные программы и акции на муниципальном уровне, – отметил градоначальник.

В настоящее время в учреждении 140 активных волонтёров, у 80 из них есть волонтёрские удостоверения.

В этом году примария Кишинёва существенно увеличила бюджет на молодёжную сферу. Также в 2022 году муниципалитет намерен запустить молодёжные центры во всех секторах столицы и в пригородах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.