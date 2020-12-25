40 тысяч леев на сцену, 18 тысяч – на цветы: опубликована смета расходов на инаугурацию Санду

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110852 лея были потрачены из бюджета страны на церемонию инаугурации Майи Санду. Больше всего, 40 тысяч, ушло на оформление сцены, пишет cotidianul.md со ссылкой на генерального секретаря ПДС Андрея Спыну.

Вторая большая часть расходов – цветы. 12 тысяч потратили на то, чтобы украсить ими сцену, а еще в 6 тысяч обошлось возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре. Полная смета расходов представлена ниже.

Напомним, вчера Майя Санду официально вступила в должность президента. Ранее мы писали, что церемония инаугурации Игоря Додона в 2016 году стоила гораздо меньше – 68 тысяч леев.

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