40 процентов жителей муниципия вакцинированы

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Начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ заявил сегодня на онлайн-заседании глав муниципальных служб, что 40% жителей муниципия Кишинёв были вакцинированы от COVID-19.

Гылкэ уточнил, пишет moldpres.md, что столичные органы здравоохранения готовы поделиться своим опытом с властями.

– Мы предложили сделать наш автобус вакцинации доступным для проведения иммунизации на национальном уровне. Эти передвижные пункты очень легко организовать на базе других автобусов. Мы готовы поделиться опытом, – подчеркнул он.

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