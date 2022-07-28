Четыре года ездил по “липовым” правам: на границе остановили нарушителя

Четыре года ездил по “липовым” правам: на границе остановили нарушителя

На въезде в Молдову остановили 47-летнего гражданина Румынии. Мужчина предъявил водительское удостоверение, выданное британскими властями.

При проверке в документе были обнаружены явные признаки подделки. Мужчина заявил, что получил водительские права в Ирландии четыре года назад. Он поступил в автошколу по рекомендации начальника фирмы, где работал. Гражданин признался, что посетил уроки всего лишь раз.

Водительское удостоверение было изъято, мужчина продолжил поездку в качестве пассажира. Обстоятельства выясняются.

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