4 370 объектов недвижимости куплено в рамках госпрограммы “Первый дом”

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Общая сумма выданных банками для этого кредитов составляет 2,191 млрд леев, а стоимость активных гарантий – 1,095 млрд леев.

Из 4 371 бенефициара 3 065 – семьи, а 1 306 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей – 31 год. Из общего числа участников 649 человек получают компенсации из государственного бюджета в рамках программы “Первый дом – 2”, 1 704 – в рамках программы “Первый дом – 3” и 354 – в рамках программы “Первый дом – 4”, сообщили в Минфине.

Средняя площадь жилья, приобретенного в рамках программы, составляет 60,02 квадратных метров, а стоимость – 594,79 тысячи леев. Из общего количества приобретенного жилья 4 093 объектов находятся в городах, а 278 – в селах. 4 032 – это квартиры, а 339 – частные дома, передаёт moldpres.md.

Госпрограмма “Первый дом” была запущена в 2018 году.

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