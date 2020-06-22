4 000 договоров аренды зарегистрировали в налоговой с начала года

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С января по май в Государственной налоговой службе (ГНС) было зарегистрировано 4 492 договора о сдаче недвижимости в аренду, а также 1 450 физических лиц, которые занимаются данным видом деятельности.

В результате за 5 месяцев этого года в бюджет поступили доходы в размере более 9 миллионов леев, что на 474,6 тысячи леев (5,15%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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