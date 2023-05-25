Врач рассказала, что делать при повышенной кислотности желудка

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Повышенная кислотность, также известная как кислотный рефлюкс или изжога, представляет собой расстройство пищеварения, которое может возникать у людей всех возрастов. Проявление отмечается при различных патологиях желудочно-кишечного тракта, и обращение к специалисту необходимо для точного установления причины.

По словам гастроэнтеролога Вероники Кумпэтэ, цитрусовые, помидоры, лук или чеснок, кофе, алкоголь и жирная пища — это лишь некоторые из продуктов, повышающих кислотность. Помимо диеты, курение и наличие расстройств пищеварения также могут стать причиной повышенной кислотности среды. Это состояние является патологическим и создает дискомфорт за счёт жжения и связанной с ним боли, отметила врач.

– Гиперкислотность является признаком, присутствующим при ряде патологий, таких как гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки. Клиническими признаками являются изжога, её ещё называют жжение, боли, которые могут быть различной интенсивности, от дискомфорта до острой боли, чувство голода или вздутие живота в области желудка, – рассказала Вероника Кумпэтэ.

При появлении таких симптомов необходимо обратиться к специалисту для установления их причины, передаёт radiomoldova.md.

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