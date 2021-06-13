+39 случаев коронавируса в Молдове. Ни одного нового заражённого в Кишинёве

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За последние сутки в Молдове выявили 39 новых случаев коронавируса. Было сделано 3142 теста. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Все случаи местные: 35 в Приднестровье, по одному в Бричанах, Комрате, Сороках и Рышканах. В Кишинёве новых заражённых не зарегистрировано.

В больницах находятся 168 пациентов с коронавирусом. 46 из них – в крайне тяжёлом состоянии. 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 692 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255797 случаев коронавируса. Вылечились 248671 человек (+77), скончались 6154 (+2).

Активными остаются 972 случая заболевания.

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