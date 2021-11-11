355 человек остались без работы. Гаврилица считает это своим достижением

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355 человек остались без работы после того, как правительство возглавили представители ПДС. Наталья Гаврилица считает это достижением. В отчёте кабинета министров за первые 100 дней деятельности премьер хвастается тем, что “за три месяца правительство очистилось от скомпрометировавших себя людей и обеспечило увольнение 355 чиновников из министерств, агентств и государственных предприятий”.

В то же время, представляя отчёт, Гаврилица пожаловалась на то, что правительство не справляется со многими вызовами из-за “отсутствия кадров”. Люди не хотят работать в кабмине ПДС, призналась она.

– Мы сталкиваемся с большим количеством отказов занять те или иные вакантные места, – сказала она.

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