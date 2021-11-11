355 человек остались без работы. Гаврилица считает это своим достижением

355 человек остались без работы. Гаврилица считает это своим достижением

355 человек остались без работы после того, как правительство возглавили представители ПДС. Наталья Гаврилица считает это достижением. В отчёте кабинета министров за первые 100 дней деятельности премьер хвастается тем, что “за три месяца правительство очистилось от скомпрометировавших себя людей и обеспечило увольнение 355 чиновников из министерств, агентств и государственных предприятий”. 

В то же время, представляя отчёт, Гаврилица пожаловалась на то, что правительство не справляется со многими вызовами из-за “отсутствия кадров”. Люди не хотят работать в кабмине ПДС, призналась она.

– Мы сталкиваемся с большим количеством отказов занять те или иные вакантные места, – сказала она. 

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Комментарии (2)

  1. Сегодня самый знаменательный день в МОЛДОВЕ, за последние 70лет,
    Сегодня 11 ноября ( 11 месяц в году ) , сегодня 11.11.2021 отчиталась премьер Гаврилица,
    О своих достижениях за 100 дней!
    Сегодня наибольшее количество умерших от COVIDa.
    СЕГОДНЯ 1111 случаев COVID-19 выявлено за последние 24 часа
    Сегодня 11.11 газ стал стоить 11 лей!!!! И цена назначена задним числом с 1 ноября!
    Отчет правительства, озаглавленный «148 действий на благо людей»

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  2. да по десяти бальной системе оценок Гаврилица и её команда заслужила ЕДИНИЦУ “1” И ДОЛЖНА платить пенсионерам из своего кармана

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