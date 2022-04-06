Доктор Мясников развеял популярный миф о сахаре

Доктор Мясников развеял популярный миф о сахаре

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о тростниковом сахаре. По его словам, утверждение о том, что в коричневом сахаре, получаемом из тростника, содержится больше полезных микроэлементов, чем в белом, не соответствует действительности.

На самом деле, хрен редьки не слаще. Всё равно белая смерть, хоть и коричневая, — заявил медик, добавив, что по калорийности оба этих вида продукта одинаковы.

Мясников также призвал по возможности избегать сахаросодержащей пищи, потребление которой в последнее время многократно возросло: сахар наряду с солью и жиром придает еде вкус, и его добавляют повсеместно, передает ria.ru.

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