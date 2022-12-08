350 евро за права: на границе поймали иностранца с поддельным документом

350 евро за права: на границе поймали иностранца с поддельным документом

Гражданин Румынии попался на молдавской границе с фальшивым водительским удостоверением. Мужчина признался, что купил документ за 350 евро, когда находился на заработках в Италии.

Инцидент был задокументирован накануне на КПП “Скулень”, когда контроль проходил автобус рейса “Кишинёв-Яссы”. Во время проверки у 30-летнего гражданина Румынии нашли фальшивое водительское удостоверение, якобы выданное властями Италии.

Документ был изъят и направлен на экспертизу. Все обстоятельства выясняются.

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