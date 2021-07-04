35 тысяч граждан со всей страны приняли участие в марше и митинге Блока коммунистов и социалистов

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Около 35 тысяч граждан со всей страны, принявших участие в акции «Мы любим Молдову», одобрили резолюцию, содержащую 10 приоритетов Избирательного блока коммунистов и социалистов.

10 первых инициатив Блока по защите граждан и реформированию страны:

Новая Конституция: через проведение референдума чётко закрепим в Конституции суверенитет, молдавскую идентичность и нейтралитет Республики Молдова. Отдельно специальной статьей в Конституции включим запрет на продажу земель страны иностранцам. Социальные гарантии для каждого гражданина Молдовы. Индексация пенсий два раза в год не менее чем на 20%. Повышение зарплат. Защита и забота о человеке – основные задачи государства. Удвоение материнского капитала для поддержки молодых семей в целях улучшения демографической ситуации в стране. Закон о запрете закрытия социальных объектов: детских садов, школ, медицинских центров, больниц, почтовых отделений в населенных пунктах страны. Удвоение объема финансирования здравоохранения для предоставления высококачественных медицинских услуг всем категориям населения. Сильная экономика. Четкая и реальная программа развития экономического сектора, в том числе присоединение Республики Молдова к структурам Евразийского экономического союза для расширения торговли и рынка экспорта молдавской продукции. Поддержка отечественного производителя. 50% внутреннего рынка будет отдано молдавским производителям. Стимулирование создания рабочих мест. Реализация права каждого гражданина на достойную работу и оплату труда. Молодежь – наш мощнейший стимул развития страны. Реализация программы поддержки молодежи, начиная от качественного образования и заканчивая помощью в создании бизнеса. Создание условий для возврата домой уехавших молодых людей. Молодежи нужны перспективы внутри страны – мы создадим для этого все условия. Программа «Молдавское село»: полная модернизация инфраструктуры сельских населенных пунктов. 5 млн леев будут направлены в каждый населенный пункт для инфраструктурных проектов, а также на реконструкцию сетей орошения и водных бассейнов для борьбы с кризисом водоснабжения, который в ближайшие годы только усилится. Межэтнический мир. Объединение страны на базе традиционных ценностей и социальной справедливости. Укрепление единой молдавской гражданской нации, исходя из принципа «Много этносов – одна нация». Сохранение русского языка в качестве языка межнационального общения. Мирная, но уверенная внешняя политика. Молдове не нужны враги, и мы не будем пешками в чужих играх. Мы нацелены на сотрудничество, а не на вражду. Взаимодействуя, перенимая опыт, получая поддержку там, где это необходимо, мы сохраняем свой суверенный статус и обеспечиваем безопасность страны в условиях тревожной политической обстановки на мировой арене.



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