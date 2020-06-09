35 троллейбусов будут собраны в Кишиневе в этом году

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Сделан еще один шаг для обновления троллейбусного парка. Сегодня на заседании Муниципального совета Кишинева был принят проект решения, который предусматривает получение кредита на сумму 130 млн леев. На эти деньги в этом году в муниципалитете будут собраны 35 троллейбусов.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Градоначальник отметил, что займ будет взят в одном из коммерческих банков страны на 7 лет под 6,9% годовых.

– В общей сложности к концу 2023 года мы планируем собрать в Кишиневе 90 троллейбусов. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия для реализации этого проекта. Кишиневцы должны иметь современный и качественный общественный транспорт! – подчеркнул Чебан.

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