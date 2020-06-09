35 троллейбусов будут собраны в Кишиневе в этом году

35 троллейбусов будут собраны в Кишиневе в этом году

Сделан еще один шаг для обновления троллейбусного парка. Сегодня на заседании Муниципального совета Кишинева был принят проект решения, который предусматривает получение кредита на сумму 130 млн леев. На эти деньги в этом году в муниципалитете будут собраны 35 троллейбусов. 

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Градоначальник отметил, что займ будет взят в одном из коммерческих банков страны на 7 лет под 6,9% годовых.

– В общей сложности к концу 2023 года мы планируем собрать в Кишиневе 90 троллейбусов. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия для реализации этого проекта. Кишиневцы должны иметь современный и качественный общественный транспорт! – подчеркнул Чебан. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md