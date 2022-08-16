35 столичных семей получат единоразовую матпомощь

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Помощь в размере 2000 леев получат 35 столичных семей. Решение приняла Муниципальная комиссия по установлению и предоставлению материальной помощи.

Как сообщила заместитель начальника Главного управления медицинской и социальной помощи Марина Буга, речь идёт о семьях с тремя и четырьмя детьми.

– Помощью могут воспользоваться социально незащищённые семьи и другие семьи с тремя и более детьми, проживающие в Кишинёве, — пояснила чиновница.

Запросы рассматриваются в течение 20 дней. Пакет документов нужно подавать в Главное управление социальной помощи столицы, пишет moldpres.md.

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