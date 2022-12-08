35 многоквартирных домов, 2 медучреждения и 3 детсада остались без отопления из-за аварии

0

АО “Termoelectrica” сообщает, что сегодня, 8 декабря, будут проводиться ремонтные работы на улице Археолога Иона Касьян-Суручану. Таким образом, в периметре улиц Гренобле, Костюжень, Тудора Стришкэ, Юбилейной и Николае Тестемицану от отопления будут отключены 35 жилых домов, а также 2 медицинских учреждения (Институт кардиологии, Институт пульмонологии им. Кирилла Драганюка) и 3 детских сада.

– Причиной соответствующего отключения является нарушение гидравлического режима в микрорайоне Телецентр, которое произошло в результате отключения электроэнергии. Примечательно, что 6 и 7 декабря группа оперативного вмешательства ликвидировала 3 неполадки в соответствующем районе, подключив к отоплению городскую детскую клиническую больницу “Валентин Игнатенко” и потребителей с улицы Тудора Стришкэ, – говорится в сообщении компании.

Возобновить подачу тепловой энергии планируется в 18.00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.