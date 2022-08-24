Представился владельцем винного завода: молдаванин получил 9 лет тюрьмы за махинации

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Приговор был вынесен судом Хынчешт.

Согласно акту, представленному прокуратурой, гражданину предъявлены обвинения по трём статьям: два эпизода мошенничества в особо крупном размере и кража в крупном размере. За последний эпизод он был оправдан.

Как следует из материалам дела, обвиняемый ввёл в заблуждение двух агентов, представившись владельцем винного завода в Хынчештах, находившегося в процессе ликвидации. Обманным путём за фиктивную продажу он получил от одного из потерпевших 231 500 леев, а от второго – 400 000 леев. Деньги мошенник присвоил.

До вынесения приговора подсудимый находился под предварительным арестом. Решение не является окончательным и может быть обжаловано.

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