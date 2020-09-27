341 новый случай коронавируса в Молдове. Еще 402 человека вылечились

341 новый случай коронавируса в Молдове. Еще 402 человека вылечились

Сегодня, 27 сентября, в Молдове был зарегистрирован 341 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Все новые случаи местные. За сутки было проведено 1098 тестов, из которых 1034 – впервые.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 50 875 случаев коронавируса. Вылечились 37842 человека (+402 за сутки), скончались 1287.

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