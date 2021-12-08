Не устроил график работы: трое мужчин избили охранника казино

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Инцидент произошёл в Тирасполе. Приятели гуляли по городу, решили зайти в игровое заведение, чтобы испытать удачу. Однако наткнулись на закрытую дверь и охранников, которые объяснили, что зал начнёт работу позже.

Время открытия не устроило молодых людей. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из работников успел нажать тревожную кнопку. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали нарушителей 25, 27 и 30 лет. Все трое – жители одного из сёл Чадыр-Лунгского района. Как оказалось, в Приднестровье они приехали погостить у родственников и знакомых.

В результате потасовки 45-летний охранник игрового заведения получил травму головы и закрытые переломы нескольких рёбер. Задержанным грозит уголовная ответственность.

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