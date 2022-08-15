3400 водителей попались на нарушениях ПДД на выходных

3400 водителей попались на нарушениях ПДД на выходных

71 сели за руль после употребления спиртных напитков. В большинстве случаев речь шла о сильном алкогольном опьянении. 2022 автовладельца превысили максимально допустимую скорость. 

Ещё 710 нарушили предписания дорожных знаков, а 487 не пристегнулись ремнём безопасности. 51 не уступили дорогу пешеходам. В то же время в указанный период 84 человека были оштрафованы за переход улиц в неположенных местах.

Безопасность на дорогах на выходных обеспечивали более 900 патрульных инспекторов.

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