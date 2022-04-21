34,6% молдаван потратят на пасхальный стол от 1100 до 2000 леев, а 31,6% – от 600 до 1000 леев

34,6% молдаван потратят на пасхальный стол от 1100 до 2000 леев, а 31,6% – от 600 до 1000 леев

94% жителей Молдовы отметят в этом году Пасху. 34,6% граждан планируют потратить на праздничный стол от 1100 до 2000 леев, 31,6% – от 600 до 1000 леев, а 17,4% – более 2000 леев. Таковы результаты опроса iData.

11,9% купят продукты на сумму от 350 до 500 леев, а 4,5% потратят не более 300 леев.

89% намерены покрасить яйца. Больше всего, 40,8%, покрасят от 11 до 20 яиц. Самым популярным цветом остаётся красный – ему отдают предпочтение 89,3% опрошенных.

Пост в этом году держали 49,8% молдаван. 48,2% не придерживались ограничений.

Опрос проводился с 7 по 18 апреля. В исследовании приняли участие 1053 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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