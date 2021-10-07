Додон поздравил молдавскую спортсменку, взявшую “золото” на Чемпионате мира

Додон поздравил молдавскую спортсменку, взявшую “золото” на Чемпионате мира
Игорь Додон поздравил молдавскую спортсменку Ирину Рынгач, завоевавшую первую в истории Молдовы золотую медаль на Чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории 65 кг.

– Вся Молдова гордится нашей чемпионкой! Необходимо поддерживать спортсменов, которые отстаивают честь нашей страны на международных соревнованиях. У Молдовы есть будущее! – написал он на своей странице в соцсети. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md