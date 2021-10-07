Додон поздравил молдавскую спортсменку, взявшую “золото” на Чемпионате мира

Игорь Додон поздравил молдавскую спортсменку Ирину Рынгач, завоевавшую первую в истории Молдовы золотую медаль на Чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории 65 кг.
– Вся Молдова гордится нашей чемпионкой! Необходимо поддерживать спортсменов, которые отстаивают честь нашей страны на международных соревнованиях. У Молдовы есть будущее! – написал он на своей странице в соцсети.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии