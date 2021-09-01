Додон: Мы не можем позволить, чтобы ученики, родители и учителя стали жертвами неверных решений правительства

Додон: Мы не можем позволить, чтобы ученики, родители и учителя стали жертвами неверных решений правительства

Сегодняшнее поколение учащихся будет представлять молдавское общество завтрашнего дня, наше общее будущее. Вот почему качество обучения должно быть главным приоритетом для правительства, и к любым злоупотреблениям, которые приводят к блокировке нормального учебного процесса, нужно подходить очень критически. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.  

– Мы не можем позволить, чтобы кто-либо в правительстве из-за отсутствия решений и видения пожертвовал школьным образованием и несправедливо отнесся к учащимся, родителям, учителям и школьным работникам, сделав их жертвами неверных решений, – отметил он. 

Председатель ПСРМ выразил надежду на то, что здравый смысл возобладает, и те, кто позволяют себе злоупотребления в отношении учителей, добровольно откажутся от них.

Ранее Наталья Гаврилица заявила, что учителя, которые не хотят вакцинироваться, могут искать другую работу.

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