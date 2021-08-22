В России создадут вакцину от разных вариантов коронавируса и гриппа

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В России планируют создать более многофункциональную вакцину от коронавируса. Разработчики хотят, чтобы новый препарат защищал от разных штаммов COVID-19 и одновременно от гриппа.

Клинические испытания новой вакцины могут начаться уже в 2022 году. Испытаниями вакцины займется российский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, разработавший «Спутник V». Глава центра Александр Гинцбург пояснил, что речь идет о вакцине, у которой будет сразу три-пять различных вариантов S-белка, пишет novostipmr.com.

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