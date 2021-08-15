Пьяный водитель перевернулся на машине в Шолданештах

Пьяный водитель перевернулся на машине в Шолданештах

Инцидент произошёл накануне в селе Нижние Климауцы. 

По данным полиции, автомобиль Land Rover, за рулём которого находился 38-летний мужчина, вылетел с трассы и перевернулся. В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в нетрезвом состоянии – в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,82 мг/л алкоголя, передаёт unimedia.info. 

В автомобиле также находились 61-летняя женщина и 67-летний мужчина. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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