Пьяный водитель перевернулся на машине в Шолданештах

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Инцидент произошёл накануне в селе Нижние Климауцы.

По данным полиции, автомобиль Land Rover, за рулём которого находился 38-летний мужчина, вылетел с трассы и перевернулся. В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в нетрезвом состоянии – в выдыхаемом им воздухе содержалось 1,82 мг/л алкоголя, передаёт unimedia.info.

В автомобиле также находились 61-летняя женщина и 67-летний мужчина. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

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