В Оргееве микроавтобус сбил пенсионерку на тротуаре

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71-летняя женщина попала в больницу после того, как на неё на тротуаре наехал автомобиль. Инцидент произошёл сегодня в Оргееве.

По данным полиции, 51-летний водитель микроавтобуса Volkswagen T4 совершал манёвр задним ходом, но не убедился в его безопасности и наехал на пенсионерку. Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются, пишет unimedia.info.

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