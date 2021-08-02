В Оргееве микроавтобус сбил пенсионерку на тротуаре

В Оргееве микроавтобус сбил пенсионерку на тротуаре

71-летняя женщина попала в больницу после того, как на неё на тротуаре наехал автомобиль. Инцидент произошёл сегодня в Оргееве.  

По данным полиции, 51-летний водитель микроавтобуса Volkswagen T4 совершал манёвр задним ходом, но не убедился в его безопасности и наехал на пенсионерку. Женщину с многочисленными травмами доставили в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются, пишет unimedia.info.

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