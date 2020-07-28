32-летний мужчина утонул в селе Ближний Хутор

Трагедия произошла в оросительном бассейне для полива полей. Двое приятелей после употребления спиртных напитков решили искупаться.
Один из них поднялся на берег и отвлёкся на телефонный звонок. Когда оглянулся, друга на поверхности не нашёл, пишет mvdpmr.org.
Прибывшие к месту происшествия водолазы подняли с трёхметровой глубины тело мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются.
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