32-летний мужчина утонул в селе Ближний Хутор

0

Трагедия произошла в оросительном бассейне для полива полей. Двое приятелей после употребления спиртных напитков решили искупаться.

Один из них поднялся на берег и отвлёкся на телефонный звонок. Когда оглянулся, друга на поверхности не нашёл, пишет mvdpmr.org.

Прибывшие к месту происшествия водолазы подняли с трёхметровой глубины тело мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.