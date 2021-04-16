Ребята, давшие имена 4 львятам из столичного зоопарка, получили дипломы и премии

Ребята, давшие имена 4 львятам из столичного зоопарка, получили дипломы и премии

Генеральный примар муниципия Ион Чебан лично поздравил и поблагодарил победителей муниципального общественного конкурса “Vreau şi eu un nume în această lume”.

Они помогли нам “крестить” львов, недавно привезённых в Кишинёвский зоопарк. Львят назвали Симба, Лея, Луна и Белла. Победители были награждены дипломами и премиями в размере 1000 леев каждый. Мы всегда приветствуем вовлечение детей и молодёжи в общественную деятельность, – рассказал градоначальник.

В объявленном конкурсе приняли участие 113 детей и молодых людей в возрасте от 7 до 19 лет из Кишинёва. Они имели возможность предложить имена для одного самца и трёх самок львов.

Впоследствии были отобраны 10 женских имён и 10 мужских. Окончательный результат был получен в результате онлайн-голосования, в котором приняли участие около 2 тысяч человек.

Напомним, Кишинёвский зоопарк привёз 4 африканских львов из Харькова.

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