31 марта – последний день подачи деклараций об имуществе госчиновников

31 марта – последний день подачи деклараций об имуществе госчиновников

Субъектам декларирования имущества и личных интересов напоминают об обязанности подавать ежегодные декларации до 31 марта.

Они должны сделать это через электронную услугу, доступную на официальном сайте Национального органа по неподкупности, с использованием электронной подписи. Декларация считается поданной, если субъект получил электронную квитанцию о её принятии, пишет moldpres.md.

Субъектами декларации об имуществе и личных интересах являются лица, занимающие государственные должности.

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