В молдавских школах может появиться новый предмет. На занятиях будут присутствовать полицейские

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С сентября этого года учащиеся гимназических и лицейских классов, возможно, будут изучать новый предмет – образование для юридической социализации. Представители Министерства образования, культуры и исследований утверждают, что дисциплина будет направлена на предупреждение преступности среди несовершеннолетних. На занятиях будут присутствовать полицейские.

Главный консультант Минобразования Корина Лунгу уточнила, что данный предмет призван развить в рядах учащихся юридическую культуру и изменить оптику восприятия представителей правоохранительных органов.

– Необходимо, чтобы полицейский приходил в учебное заведение не только тогда, когда речь идет о преступлениях, но и для информирования о том, как эти преступления можно предотвратить, – отметила Лунгу.

Для преподавания в учебных заведениях Республики Молдова дисциплина должна быть утверждена Национальным советом по куррикулуму. Предмет будет необязательным. В настоящее время он преподаётся в школах Грузии, Боснии и Герцеговины, Македонии, а также других государств.

По данным Генерального инспектората полиции, около 3% от общего числа преступлений, зарегистрированных на территории Республики Молдова, совершено подростками или с их участием.

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